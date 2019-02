Mueller eist celstraf voor ex-adviseur Trump “die iedereen moet afschrikken” lva

Bron: Belga 0 Het bureau van speciaal aanklager Robert Mueller, die bevoegd is voor het Rusland-onderzoek, heeft de ex-campagnedirecteur van Donald Trump, Paul Manafort, beschuldigd van herhaaldelijke en weloverwogen misdrijven. In een document dat zaterdag gepubliceerd werd, eist Mueller een straf die een voorbeeld zou stellen.

Manafort pleitte schuldig aan twee feiten die hem ten laste worden gelegd, en moet op 13 maart een straf krijgen. Het memorandum van het bureau van Mueller, dat gericht is aan de rechter die de zaak behandelt, eist geen precieze straf, maar benadrukt de ernst van de feiten die de beklaagde gepleegd zou hebben, ook nadat hij al aangeklaagd was.

"Manafort heeft een reeks misdrijven begaan gedurende meer dan een decennium, tot de herfst van 2018", zegt het bureau van de procureur. "Manafort koos er herhaaldelijk en weloverwogen voor om de wet te schenden", klinkt het. Er is sprake van fiscale fraude, witwassen, obstructie van justitie, bankfraude en schending van de lobbywet.

"Zijn criminele handelingen waren driest" en bleven doorgaan toen hij al was beschuldigd. Zo was er een poging om getuigen te beïnvloeden. Hij beloog de FBI, de procureur en justitie, zegt het bureau van Mueller.

"De houding van Manafort nadat hij schuldig had gepleit is pertinent voor zijn straf. Hij geeft blijk van volharding om feiten te plegen en heeft een gebrek aan spijt", klinkt het.

Het document dateert van vrijdag. Het was vrijdagavond verwacht, maar werd pas zaterdag publiek gemaakt. Vele passages zijn gecensureerd.

In de conclusies vraagt de speciale aanklager aan de rechter om "rekening te houden met de ernst van dat gedrag". Hij eist een celstraf die "in de eerste plaats Manafort moet afschrikken, maar ook al wie, in het algemeen, gelijkaardige feiten wil plegen".

Manafort had eerst aangegeven dat hij wou samenwerken met het gerecht. Maar uiteindelijk zou hij beschuldigd worden van leugens. Zo zou hij geen open kaart hebben gespeeld over zijn contacten in 2016 en 2017 met Konstantin Kilimnik, een ex-partner, die gelinkt is met de Russische inlichtingendiensten.