Mueller breidt onderzoek weer uit: Trump komt in beeld SR

15 maart 2018

20u04

Bron: AD.nl - The New York Times 0 De Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller heeft voor het eerst ook president Trump in het vizier bij zijn onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Volgens de New York Times heeft Mueller bij de Trump Organization verschillende documenten opgevraagd. Sommige daarvan houden verband met zakelijke contacten met Rusland.

Het is niet duidelijk of Muellers vraag een vrijwillig verzoek of een juridisch bevel betreft. Maar het is hoe dan ook voor het eerst dat Trump zelf bij het al omvangrijke onderzoek betrokken raakt. Volgens de bronnen van de krant wil Mueller de geldstromen rondom de presidentscampagne in kaart brengen. Daarom wil hij van de Trump Organization, de paraplu waaronder al Trumps zakelijke activiteiten vallen, weten welk buitenlands geld naar het bedrijf is gevloeid.

Eerder deze maand ondervroegen onderzoekers van het team van Mueller al een financieel adviseur van de regering van de Verenigde Arabische Emiraten. Reden was een ongewoon grote geldstroom uit dat land naar de VS. Volgens de krant is de uitbreiding van Muellers blik een signaal dat uiteindelijk ook Trump persoonlijk bij het onderzoek betrokken zal raken.

Zowel het Witte Huis als Alan Futerfas, de advocaat van Trumps bedrijven, weigerde commentaar op de onthulling. De Trump Organization voldeed eerder wel aan verzoeken van congrescommissies die inzage wilden in financiële documenten.