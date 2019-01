Mueller betwist nieuwsbericht dat Trump advocaat zou hebben opgedragen meineed te plegen lva

19 januari 2019

03u06

Bron: CNN 0 Donderdagavond publiceerde de Amerikaanse nieuwswebsite BuzzFeed een ophefmakend artikel waarin beweerd wordt dat de Amerikaanse president Donald Trump aan zijn vroegere advocaat Michael Cohen zou gevraagd hebben om tegen het Congres te liegen over zijn betrokkenheid bij een bouwproject in Moskou. BuzzFeed beroept zich daarbij op bronnen binnen justitie die verklaringen zouden hebben afgelegd aan het team van speciaal aanklager Robert Mueller. Het kantoor van Mueller zegt nu dat de informatie “onnauwkeurig" is.

“De beschrijving van BuzzFeed van bepaalde verklaringen aan het team van de speciaal aanklager en de duiding van bepaalde documenten omtrent Michael Cohen’s getuigenis aan het Congres zijn inaccuraat”, zegt Peter Carr, woordvoerder van Muellers bureau, dat het onderzoek leidt naar mogelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

BuzzFeed schreef op basis van twee federale justitiefunctionarissen dat Trump Cohen had opgedragen te zeggen dat de onderhandelingen over de bouw van een Trump Tower in Moskou maanden eerder waren geëindigd dan ze in werkelijkheid deden om zo Trumps betrokkenheid bij het bouwproject tijdens de verkiezingscampagne van 2016 te minimaliseren. De advocaat zou dat ook hebben bevestigd aan het team van Mueller.

Reacties

Het team van Mueller treed verder niet in detail over wat nu wel en niet klopt. De hoofdredacteur van BuzzFeed Ben Smith roept Mueller op duidelijkheid te scheppen: “We blijven bij onze berichtgeving en onze bronnen. We dringen er bij de speciaal aanklager op aan dat hij duidelijk maakt welk deel van het verhaal hij precies betwist”.

Het Witte Huis verklaarde gisteren dat het helemaal niet klopt. “Kijk, dit is gewoon belachelijk”, zei Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis.

Afzetting

Het is hoogst ongebruikelijk dat de speciaal aanklager reageert op een nieuwsitem met een officieel persbericht. Vermoedelijk doen ze dit omdat het nieuws dat Trump Cohen zou hebben aangezet tot liegen tegen het Congres - en dus meineed te plegen - een zodanig zware aantijging is, dat het het thema van ‘impeachment’ of afzetting weer ter sprake brengt. Mocht Trump Cohen daadwerkelijk hebben aangezet tot het afleggen van valse verklaringen, dan komt de Amerikaanse president in een zeer benarde positie terecht. Democraten in Washington grepen de berichtgeving van BuzzFeed al aan om te wijzen op een mogelijke grond voor een afzettingsprocedure.

Cohen werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De ex-advocaat van Trump werd beschuldigd van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Cohen had zijn medewerking aan het gerecht en aan Mueller aangeboden in ruil voor een strafvermindering.