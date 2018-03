Mountainbiker zet per ongeluk Oostenrijks bos in brand met oververhitte schijfremmen ADN

26 maart 2018

13u56

Bron: Belga 0 Oververhitte schijfremmen bij een downhill ritje in de Oostenrijkse Alpen hebben een bosbrand veroorzaakt. Dit heeft de politie van de regio Voralberg vandaag bekendgemaakt.

Een Zwitser vond gisteren dat hij tijdens zijn fietstocht nabij de stad Nüziders aan een pauze toe was en legde zijn fiets in een weide neer. Maar wellicht stond één van zijn schijfremmen roodgloeiend en heeft een droge pluk gras vuur gevat. De atleet en twee andere fietsers probeerden de vlammen te blussen, maar het vuur verspreidde zich snel over het moeilijk bereikbare terrein. Er waren bijna 150 spuitgasten en twee helikopters nodig om het vuur geblust te krijgen.