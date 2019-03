Mount Everest spuwt zijn doden uit: lichamen van omgekomen klimmers komen bloot te liggen door smeltend ijs ADN

21 maart 2019

13u00

Bron: BBC 0 De Mount Everest is een massagraf. Honderden lichamen van omgekomen bergbeklimmers liggen vaak al vele jaren begraven onder het ijs, na een gefaalde poging om de kolos te bedwingen. Door de klimaatopwarming is er nu een bijzonder luguber fenomeen: er komen steeds meer lijken bloot te liggen. Aan de Chinese kant van de berg worden momenteel verschillende lichamen weggehaald.

In totaal zijn al bijna 300 alpinisten gestorven op weg naar de top van de Mount Everest. Twee derde van hen heeft er zijn laatste ijzige rustplaats gevonden. Veel van de lichamen zijn extreem goed bewaard gebleven door het bitterkoude klimaat op de berg – zelfs decennia na het overlijden.

Blootgelegd

Maar dat begint te veranderen. “Door de klimaatopwarming smelten de gletsjers en ijskappen snel”, legt sherpa Ang Tshering, voormalig hoofd van de Nepalese alpinistenassociatie, aan de BBC uit. “Doden die al jaren goed begraven en verborgen lagen, komen nu naar boven.” Dat is vooral het geval aan de ‘Khumbu Icefall’ en in het gebied ‘South Coll’ bij basiskamp 4. Steeds vaker komt er plots een arm of een voet piepen, of meer.



De lichamen die de laatste jaren door reddingswerkers naar beneden zijn gehaald, houden meestal verband met recentere fatale expedities, in lager gelegen gebieden. Maar nu komen de oudere lijken - al jaar en dag goed verstopt - dus bloot te liggen.

Dat heeft volgens experts niet alleen te maken met de klimaatopwarming, ook de beweging van de Khumbu-gletsjer zit daar voor iets tussen. “Ook daardoor zien we hier en daar plots lijken opduiken”, aldus Tshering Pandey Bhote, vicepresident van de Nepalese organisatie van berggidsen. “De meeste klimmers zijn er mentaal wel op voorbereid om zoiets te zien”, voegt hij toe.

Green Boots

Meer nog, sommige lichamen op de hogere gebieden van de Mount Everest zijn ware mijlpalen en oriëntatiepunten geworden voor alpinisten. Zo is er het referentiepunt ‘Green Boots’, het lichaam van een vermoedelijk Indische klimmer die in 1996 overleed onder een overhangend stuk steen, met zijn gezicht en groene schoenen richting de klimroute.

Nu het lenteseizoen onder de bergbeklimmers aanbreekt, worden verschillende lichamen aan de Chinese kant van de berg op dit moment verwijderd, meldt BBC nog. Ook die van klimmers die zijn bezweken op de zone boven 8.000 meter.

Het verwijderen van de stoffelijke resten aan de hogere kampen is een veel moeilijkere klus, en ook een aanzienlijk duurdere onderneming. En dan is er nog het emotionele vraagstuk. Want voor sommige alpinisten is het een droom om voor altijd te mogen rusten op de natuurpracht die hen het leven ontnam.