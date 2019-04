Mount Everest of ‘hoogste berg ter wereld’ wordt opnieuw opgemeten AW

10 april 2019

12u48 0 Nepal stuurt een team naar de Mount Everest om te controleren of de “hoogste berg ter wereld” zijn titel werkelijk verdient. De premier van de Himalayastaat, Prasad Sharma Oli, nam vandaag in de hoofdstad Kathmandu plechtig afscheid van de vijf expeditieleden bestaande uit een expert, drie sherpa's en een berggids.

Drie van hen zullen de hoogste berg beklimmen. Daar zullen ze met gps-apparatuur de hoogte en positie van de top registeren, terwijl de overige twee teamleden in het basiskamp blijven. Dat deelde een woordvoerder van de bevoegde topografische dienst mee. De data worden dan geëvalueerd, het resultaat wordt voorgesteld in december. Aan de expeditie ging een voorbereiding van ongeveer anderhalf jaar vooraf.

Omstreden hoogte

Het is de eerste keer dat Nepal zelf de hoogste berg ter wereld opmeet. De laatste keer werd dat in 1954 door de Indiase autoriteiten gedaan. Na heel wat gekibbel over een eventuele foutenmarge volgde er in 2010 pas een verdict over de hoogte van de legendarische berg. De top zou zich op een hoogte van 8.848 meter bevinden.



Aardbeving

Maar volgens satellietgegevens zou de zware aardbeving van 2015 in Nepal met meer dan 9.000 doden de Everest lichtjes hebben verschoven, zodat de berg mogelijk wat gekrompen is.

Gevaarlijke klim van 9.000 euro

Het hoofdseizoen voor alpinisten, dat elk jaar slechts een paar weken duurt in april en mei en waarvan de start afhankelijk is van het weer, staat voor de deur. Elk jaar proberen honderden klimmers de berg op de grens tussen Nepal en het door China bestuurde Tibet, te bedwingen aan de Nepalese kant.

Sinds de eerste beklimming in 1953 zijn er meer dan 5.000 mensen in geslaagd de top van de Everest te bereiken, maar ook honderden mensen kwamen om het leven. Buitenlandse bergbeklimmers moeten omgerekend ongeveer 9.000 euro ophoesten aan de Nepalese autoriteiten om toelating te krijgen.

