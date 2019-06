Motorrijder met verkeerde verlichting blijkt plots nog 1,4 miljoen te moeten betalen Redactie

20 juni 2019

12u32

Bron: AD.nl De politie in Amsterdam heeft gisteren een motorrijder aangehouden die nog een schadevergoeding moet betalen van 1,4 miljoen euro. De man (40) kwam in het vizier van agenten doordat hij rondreed op een motor met verkeerde verlichting.

De man werd gisteren rond 16.00 uur staande gehouden in Amsterdam Zuid-Oost omdat zijn verlichting niet in orde was. De man reed namelijk rond met blauw licht.

Toen agenten zijn gegevens natrokken, bleek dat hij gesignaleerd stond vanwege de openstaande schadevergoeding. De 40-jarige Amsterdammer is eerder veroordeeld in een fraudezaak en moet een slachtoffer schadeloosstellen, meldt de Nederlandse politie. De Amsterdammer had eerder aan het Centraal Justitieel Incassobureau een betalingsregeling voorgesteld. Die was afgewezen omdat het bedrag te klein was dat hij maandelijks wilde betalen.

De man kan 363 dagen worden opgesloten om betaling af te dwingen.