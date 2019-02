Motorrijder met Belgische nummerplaat verongelukt in Nederland HA

22 februari 2019

21u18

Bron: Nederweert24 0 Een motorrijder met Belgische nummerplaat is deze namiddag omgekomen bij een ongeluk in Nederweert, in Nederlands-Limburg, net over de Belgische grens. De motard botste tegen een boom en overleed aan zijn verwondingen.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland. Ook de politie en een ziekenwagen kwamen ter plaatse, maar alle hulp bleek te laat. De motorrijder werd aangetroffen in een sloot, zijn motor lag in een weiland. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, meldt Nederweert24.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en naar de precieze oorzaak van het ongeluk. Er wordt ook uitgezocht of er andere voertuigen bij betrokken waren. “Vanavond doen wij hiernaar onderzoek en zoeken we naar de familie van de man”, aldus een woordvoerder van de politie.

