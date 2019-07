Motorrijder knalt aan volle snelheid tegen wagen die parking uitrijdt

DVDE

24 juli 2019

08u39

Bron: KameraOne

0

Een Braziliaanse motorrijder is in Alvorada ingereden op een wagen die een parking verliet. De beelden dateren van 16 juli en werden gemaakt door een andere motorrijder, die ook betrokken was bij de crash.