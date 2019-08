Motorrijder is rijbewijs kwijt na wedstrijdje tegen... een politieagent Bas Tijhaar

27 augustus 2019

21u45

Bron: AD 0 Een wedstrijdje op de openbare weg, daar was een motorrijder vanmiddag in het Nederlandse Zwolle wel voor te porren. Met maar liefst 150 kilometer per uur probeerde hij een andere motorrijder te vlug af te zijn op een weg waar slechts 70 is toegestaan. Wat hij niet wist, was dat zijn ‘tegenstander’ een politieagent was.

Het opmerkelijke voorval speelde zich vanmiddag rond 16.30 uur af op de IJsselallee (N337) in Nederland. De motorrijder reed met hoge snelheid en haalde diverse keren rechts in. Bovendien hield hij geen afstand tot zijn voorganger.

Zijn achtervolger, een motoragent, klokte de snelheidsduivel uiteindelijk op 150 kilometer per uur ná correctie. Aangezien op de IJsselallee maximaal 70 is toegestaan, werd het rijbewijs ingevorderd. Omdat de man ruim twee keer harder ging dan mag, is ook de motor in beslag genomen.

Uitdagen?

In zijn verklaring gaf de man aan een wedstrijdje te doen. Hij had de motor van de agent wel gezien, maar had niet door dat dit een politiemotor was. Van uitdagen was volgens de politie geen sprake. “Hij trok uit eigen beweging extreem hard op. De man had op dat moment onze motorrijder nog niet eens gezien”, stelt de politie op Facebook.