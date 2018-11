Motorrijder bezwijkt aan verwondingen na ongeval tijdens ‘Gele Hesjes’-protest in Frankrijk

20 november 2018

Bron: Belga

Het protest tegen de geplande verhoging van de accijnzen op diesel in Frankrijk heeft een tweede dode geëist. Een 37-jarige motorrijder die gisteren zwaargewond geraakte bij een botsing met een bestelwagen in Portes-lès-Valence, in het departement Drôme, is vandaag bezweken aan zijn verwondingen. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen.