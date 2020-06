Motorrijder (63) sterft bij tragisch ongeval net over de grens in Duitsland HR

23 juni 2020

10u20 16 Een 63-jarige motorrijder uit ons land is net over de grens in Duitsland om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval. Hij werd achteraan lichtjes aangereden door een andere motorrijder (59), met wie hij samen op pad was.

Het ongeval gebeurde gisteren omstreeks 14.20 uur in Nideggen, dicht bij de Belgische grens. Op de weg tussen Brück en Schmidt, een baantje doorheen het natuurpark Eifel, was er een licht contact tussen het voorwiel van de 59-jarige en het achterwiel van de 63-jarige Belg die voor hem reed.

Als gevolg daarvan kwamen beide motards ten val in de groene berm met gracht, net naast de weg. De aanrijder bleef daarbij ongedeerd, maar zijn voorligger raakte zwaargewond. Hij werd nog met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij even later. Het slachtoffer is afkomstig uit Aubel in de provincie Luik.



De L246 was gedurende lange tijd volledig afgesloten door het ongeval. Er kwam een deskundige ter plaatse om de exacte omstandigheden in kaart te brengen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Flamboyante Wim Leroy uit ‘Boer zkt Vrouw’ overleden na ongeval met motor (+)

Zonen en dochter rouwen om vader (61) die het leven laat in ongeval: “Het ging net beter met hem waardoor hij opnieuw ritjes met de motor kon doen” (+)

Politiekorps rouwt na dodelijk ongeval collega Tom (48): “Achter je stoere uiterlijk zat een gevoelig hart” (+)