Motorjournalist vermist na testrit mvdb

11 juni 2019

22u26

De politie in het noorden van Californië zet voor de zoektocht naar een vermiste motorjournalist de grote middelen in. David Gordon Johson (44) zou op 5 juni 's ochtends terugkeren na een rijtest, maar kwam thuis nooit aan. De geteste motor is vrijdag teruggevonden.

De journalist had met een gloednieuwe Honda CB1000R twee dagen rondgereden in de staten Nevada in Californië. Zijn bevindingen zouden verschijnen in Motorcyclist, het oudste tijdschrift van Amerika rond motoren.



Woensdagochtend vroeg omstreeks 5 uur ‘s ochtends sms’te hij zijn verloofde Jaclyn Trop. In de berichten maakte hij duidelijk dat hij heel moe was. Johnson verontschuldigde zich dat hij twee dagen niets van zich had laten horen. De man had rondgereden op bergachtige wegen rond het Sierra Nevada-gebergte. Hij verklaarde dat hij de motor verschillende keren langs de kant had gezet om even uit te rusten. “Hij schreef ook dat hij heel veel van me hield”, verklaarde Jaclyn aan ABC News.

Een vriend ontving enkele uren later op zijn telefoon een foto van de motorrijder. De man bevond zich toen in een rivier, meteen het laatste teken van leven. De speurders concentreren zich op deze rivier, de Mokelumne, en een nabijgelegen spaarbekken.

De geteste Honda is vrijdag aangetroffen aan een parkeerplaats nabij de snelkolkende rivier. Nog een dag later zijn nog dichter bij de rivier Johnsons kleren, laptop en smartphone teruggevonden. Is de man de rivier ingelopen, vervolgens ten val gekomen en uiteindelijk zijn meegesleurd? De politie speurt met zes honden en krijgt hulp van een helikopter en verschillende boten. De politie gaat niet uit van kwaad opzet.