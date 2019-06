Motorclub Satudarah ook in hoger beroep in Nederland verboden mvdb

18 juni 2019

11u17

Bron: ANP 1 Motorclub Satudarah is ook in hoger beroep in Nederland verboden. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde net als de rechtbank vorig jaar dat de club leiding gaf aan het strafbaar handelen van de leden. Satudarah is ook in ons land actief.

"De cultuur, waarbij geweld wordt aangemoedigd en het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd en gerespecteerd, kan ontwrichtend werken voor de samenleving als geheel", oordeelt het hof. Het Nederlandse Openbaar Ministerie had om het verbod gevraagd omdat Satudarah volgens justitie een criminele organisatie vormde. "Het gaat hier niet om een 'onschuldige vereniging van motorliefhebbers' die ervan houdt om vriendschappelijk op zondagmiddag te toeren door het Hollandse landschap en de toer afsluit met bitterballen en alcoholvrij bier", aldus het OM tijdens het hoger beroep.



Het hof heeft ook de supportclubs Saudarah en Supportcrew 999 verboden om hun nauwe verbondenheid met Satudarah. De Yellow Snakes mogen wel blijven bestaan, omdat niet vaststaat dat die club door Satudarah is opgericht of dat er contributie aan de moederclub wordt betaald.



Satudarah is een van oorsprong Molukse motorclub met ongeveer honderd chapters wereldwijd. De in 1990 opgerichte club is bij de noorderburen de grootste van de zogenoemde ‘1 percenters’, het één procent van de motards die zich niet aan de wet en de maatschappelijke regels houdt.

Chalet

In ons land is Satudarah actief in Hakendover (Tienen). In augustus vorig jaar werd een chalet van Satudarah in Werchter (Rotselaar) in de as gelegd. Het parket van Leuven beschouwde de feiten als brandstichting.



De Nederlandse justitie probeert meerdere motorclubs te laten verbieden. Eerder deze maand verbood de rechtbank in Assen No Surrender. Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. De motorclub gaat daartegen in beroep. Bandidos werd eerder ook al door de rechter en vervolgens ook door het hof verboden. De veroordelingen zijn slecht nieuws voor ons land, want de kans dat de leden nu massaal de grens zullen oversteken om zich hier te vestigen, is groot.

LEES OOK: Filmmaker op stap met motorclub Satudarah: “Ja er zitten gekken tussen”