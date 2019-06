Motorclub No Surrender ook verboden in Nederland: “Gevaar voor openbare orde” SPS

07 juni 2019

11u36

Bron: ANP 0 Motorclub No Surrender wordt ook verboden in Nederland. De motorclub is in strijd met de openbare orde en wordt daarom verboden en ontbonden, aldus de rechtbank in Assen.

"No Surrender is een gevaar voor de openbare orde", oordeelt de rechtbank. "Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten. Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn.”

Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. Bandidos werd eerder ook al verboden. Het hof in Den Haag doet half juni in hoger beroep uitspraak over het verbod op motorclub Satudarah, nadat de rechtbank die eerder ook had verboden.