Motorclub Caloh Wagoh al snel berucht, ook in ons land actief mvdb

21 november 2018

11u39

De motorclub Caloh Wagoh Main Triad bestaat pas sinds 2016, maar wordt door de Nederlandse justitie al gezien als criminele organisatie. De club is ook in ons land actief en heeft naast Nederland ook chapters (vestigingen) in Suriname en Engeland.

Caloh Wagoh ontstond uit een fusie tussen straatbende Crips (sinds eind jaren 80 actief in Nederland) en motorclub Trailer Trash, die zijn roots in de woonwagenkampen heeft liggen. Na een verschil van inzicht trok Trailer Trash zich terug. Inmiddels telt de club al tien Nederlandse chapters.



De ‘broederschap', zoals de groep zichzelf omschrijft, zou zich schuldig maken aan “ondermijnende activiteiten”, waarmee een vermenging van de onder- en bovenwereld wordt bedoeld. De bende wordt genoemd in verschillende onderzoeken van politie en justitie.



Antiraketwapen

Zo werden drie leden van het chapter uit de stad Woerden (provincie Utrecht) aangehouden voor de beschieting van een gebouw in Amsterdam-Sloterdijk, waarin onder meer de redactie van het tijdschrift Panorama is gevestigd. De beschieting gebeurde met een antiraketwapen. De drie zitten nog altijd in voorarrest.



De autoriteiten waren vlak voor de aanslag al getipt over een van de verdachten vanuit een ander onderzoek. Daaruit kwam informatie dat er een ernstig misdrijf in Sloterdijk zou worden gepleegd. De politie hield de drie mannen daarom al in de gaten.



Outlaw motorcycle gang

Een ander lid van Caloh Wagoh zit sinds vorige maand vast op verdenking van de moord op de Brasschaatse zakenman Stefaan Bogaerts. Die werd in september 2017 vermoord in de buurt van een café in Spijkenisse nabij Rotterdam. In dat café kwamen veel leden van de zogenoemde outlaw motorcycle gang (OMG), zoals de politie de club omschrijft.

Verder is een van de mannen die is aangehouden voor de moord op de broer van 'Mocro-maffia'-kroongetuige Nabil B. lid van Caloh Wagoh. OMG's worden door politie en justitie geregeld in verband gebracht met criminele activiteiten als drugs- en wapenhandel, afpersing en fraude. Kopstukken uit de onderwereld zouden de bendes inzetten voor gewelddadige klussen. De Bandidos werd vorig jaar als eerste motorclub verboden in Nederland. In juni werd ook Satudarah verboden. De Nederlandse justitie werkt nog aan een rechtszaak tegen de Hells Angels.