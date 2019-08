Motorboot vaart haven binnen met dode man en drie gewonden aan boord

02 augustus 2019

Bron: France Bleu, RTL

Wat is er afgelopen nacht gebeurd aan boord van een motorboot in Bretagne? De mysterieuze zaak houdt de Franse politie bezig. Een man werd dood aangetroffen op het vaartuig in de haven van Concarneau. Aan boord bevonden zich nog drie gewonden, waarvan een man (53) in kritieke toestand.