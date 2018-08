Motief voor massamoord in Las Vegas blijft zelfs na tien maanden een raadsel

03 augustus 2018

20u08

Tien maanden na de dodelijke schietpartij in Las Vegas is het motief van de dader nog altijd niet duidelijk. Dat zegt sherriff Joe Lombardo bij het afsluiten van het onderzoek. De politie heeft enkel vermoedens over de beweegreden van Stephen Paddock.