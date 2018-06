Motief schietpartij krantenredactie: schutter was stalker en krant schreef er een artikel over lva

30 juni 2018

03u27

De 38-jarige Jarrod W. Ramos schoot donderdag op de redactie van 'The Capital Gazette' in het Amerikaanse Annapolis vijf mensen dood, onder wie 4 journalisten. Achter de schietpartij lijkt een duidelijk motief te schuilen. Ramos had een jarenlange vete met de krant die in 2011 een artikel over hem publiceerde met als onderwerp zijn crimineel verleden als stalker.

"Jarrod wants to be your friend" was de titel van het krantenartikel door columnist Eric Thomas Hartley. Daarin beschrijft Hartley hoe een vriendenverzoek van Ramos aan een oude klasgenote in een nachtmerrie uitdraaide voor de vrouw.

"Uit het niets stuurde Jarrod Ramos een bericht waarin hij de vrouw bedankte omdat zij de enige was die lief tegen hem was geweest op school", begint het artikel. De vrouw moest diep nadenken en hem in het oude jaarboek opzoeken voor ze weer wist wie hij was. Deels uit medelijden reageerde ze en begon met hem op Facebook wat te praten.

Wat begon als af en toe een vriendelijk bericht heen en weer ontaardde al snel in een hele reeks dreigementen en ziekelijke berichten waarin hij haar uitschold, haar aanmoedigde zich van kant te maken en dan weer om hulp smeekte. Ook stuurde hij brieven naar haar werk om haar te laten ontslagen.

Ze haalde de politie erbij en uiteindelijk kwam de zaak voor. Ramos pleitte schuldig aan stalking en kreeg een voorwaardelijke straf. Hij moest verder therapie volgen en mocht onder geen beding het slachtoffer of haar familie nog contacteren.

Nadat Hartley deze zaak in 2011 in zijn artikel had beschreven, klaagde Ramos zowel de journalist als de krant aan voor laster. De zaak werd echter geseponeerd omdat de rechter vond dat er niets in het artikel stond dat niet klopte.

Twitter

Ramos kon het niet loslaten en zette zijn persoonlijke vete met de krant op Twitter verder. In een van zijn tweets had hij het uitdrukkelijk gemunt op Rob Hiaasen, een van de vermoorde journalisten. In een andere tweet had hij gezegd dat hij het aangenaam zou vinden dat de krant ermee zou stoppen, maar nog beter zou zijn dat twee van haar journalisten zouden "stoppen met ademen".

In nog een andere tweet verwees hij ook naar de schietpartij op de redactie van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs in 2015.

De vrouw, die hij op Facebook had gestalkt, had de politie gewaarschuwd dat deze man "een toekomstige massaschutter" zou zijn en beschreef hem als "een f****** gestoorde".

Ook bij de krant zelf hadden ze al hun ongerustheid geuit over zijn hoog oplaaiende negatieve emoties tegenover de redactie. Redacteur Tom Marquardt had tegen zijn vrouw gezegd dat hij schrik had dat de man geweld zou plegen en contacteerde de politie over een eventueel contactverbod.

Gebarricadeerde uitgang

De donkere voorspellingen van Ramos' stalkingsslachtoffer kwamen donderdag uit. De dader kwam het gebouw binnen met een shotgun en hij zocht zijn slachtoffers uit. Het parket heeft ook vastgesteld dat Ramos een uitgang op de redactie had gebarricadeerd om te vermijden dat zijn beoogde slachtoffers zouden ontsnappen.

De politie heeft ook bewijs gevonden bij Ramos thuis dat hij de aanval goed had gepland.

Tijdens een eerste verhoor op vrijdag heeft de verdachte niets gezegd.