Motie van wantrouwen tegen Spaanse premier sam

25 mei 2018

11u56

Bron: afp, belga 0 In Spanje dient de sociaaldemocratische PSOE een motie van wantrouwen in tegen de regering premier Mariano Rajoy nadat diens Partido Popular werd veroordeeld wegens grootschalige corruptie. Het gaat om het grootste corruptieschandaal in de recente geschiedenis van Spanje.

Het federaal hof in Madrid sprak jarenlange gevangenisstraffen uit tegen ondernemers en voormalige politici van de regerende conservatieve christendemocratische Volkspartij, de Partido Popular (PP). In het hoofdgeding van het monsterproces werden 29 van de 37 beklaagden veroordeeld tot in totaal 351 jaar gevangenis.

Op het proces ging het om criminele praktijken van enkele ondernemers die politici van de PP hadden omgekocht in ruil voor winstgevende openbare contracten.

Motie

De motie werd ingediend in het Congres van Afgevaardigden (vergelijkbaar met de Kamer in België). Om de minderheidsregering tot ontslag te dwingen, moet de motie een absolute meerderheid achter zich krijgen. Dat betekent dat 176 van de 350 leden van het Congres van Afgevaardigden ermee moeten instemmen.

Omdat de oppositie in Spanje erg verdeeld is, wordt het geen eenvoudige opdracht om een dergelijke meerderheid te vinden.

Beroep

De PP van premier Mariano Rajoy tekende beroep aan tegen het vonnis van de Audiencia Nacional, dat de partij ook veroordeelde tot de terugbetaling van 245.492 euro wegens betrokkenheid bij een "lucratief grootschalig netwerk van smeergeld in ruil voor openbare contracten".