Motie van wantrouwen tegen Johnson? Oppositiepartijen vormen front tegen no deal-scenario voor brexit

27 augustus 2019

13u07

Bron: Belga, Reuters 0 In Groot-Brittannië heeft Labour-leider Jeremy Corbyn met andere oppositieleiders een front gevormd tegen een ongeordend vertrek uit de Europese Unie. Corbyn zelf zint op een motie van wantrouwen tegen premier Boris Johnson, maar de socialistische oppositieleider is ook bereid om andere opties te bespreken.

Corbyn pleegde vandaag in zijn bureau in het Britse parlement overleg met andere oppositieleiders om een strategie tegen een ongeordend vertrek uit te werken. In de krant The Independent zwoer hij alvast dat Labour "alles zal doen wat nodig" is om een brexit zonder akkoord te verijdelen. Zo'n scenario speelt niet enkel in de kaart van "rijken en speculanten", meent Corbyn, maar dreigt het land ook onder "het juk van Trump en grote Amerikaanse bedrijven" te brengen.

Nieuw referendum

Corbyn zelf zint op een motie van wantrouwen tegen Johnson nadat het parlement op 3 september de werkzaamheden hervat. De socialist zou dan aan het hoofd komen van een interimregering die de brexit zou uitstellen en vervroegde verkiezingen zou uitschrijven. Labour zou dan campagne voeren voor een nieuw referendum over het EU-lidmaatschap.



Dat scenario ziet Jo Swinson van de Lib Dems echter niet zitten. Ook Corbyn kan volgens haar immers geen meerderheid in het parlement achter zich scharen. De liberale partijleider ziet meer heil in een parlementaire stemming over een wet die van Johnson eist dat hij de brexit opnieuw uitstelt. Voor die optie bestaat er "toenemende steun", verklaarde ze aan de openbare omroep BBC.

Behalve Swinson nemen ook Ian Blackford (SNP), Liz Saville-Roberts (Plaid Cymru), Caroline Lucas (groenen) en Anna Soubry (Change UK) deel aan het overleg met Corbyn. Pro-Europese partijgenoten van de conservatief Johnson gingen niet in op de uitnodiging. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat zij een socialist naar Downing Street willen loodsen.

“De aanwezigen zijn het eens over de urgentie om samen praktische manieren te vinden om een no deal te voorkomen, inclusief de mogelijkheid om wetgeving aan te nemen en een motie van wantrouwen”, aldus de partijen in een gezamenlijke verklaring na de vergadering.

“Iets meer optimistisch over deal”

Johnson wil het Verenigd Koninkrijk te allen prijze tegen 31 oktober uit de Europese Unie halen.

De Britse premier toonde zich gisteren na overleg in de marge van de G7-top in Biarritz "iets meer optimistisch" over een deal met de Europeanen, maar hij sluit ook een vertrek zonder echtscheidingsakkoord nog steeds niet uit. Hij sluit zelfs niet uit het parlement te schorsen om zo'n no deal te forceren.