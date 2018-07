Motard die filmt hoe hij met 300 km/u over weg scheert, is heel wat minder stoer wanneer politie zijn video's vindt sam

23 juli 2018

11u16

Bron: Independent 0 Wheelies, meer dan 300 km/u rijden met één hand aan het stuur, rode lichten negeren, aan de verkeerde kant van de weg rijden en meer. In Groot-Brittannië is een motorrijder veroordeeld voor een hele resem overtredingen... die hij en zijn kompanen gewoon zelf filmden.

De 26-jarige Adam Campion liep tegen de lamp bij een huiszoeking van zijn woning in Hucknall. Hij werd gelinkt aan de diefstal van een motorfiets, waarna de politie de video's aantrof op zijn laptop.

De politie gebruikte technologie voor gezichtsherkenning om Campion te identificeren als een van de motards op de filmpjes. Hij filmde gewoon met zijn smartphone, terwijl hij met zijn andere hand zijn motor in bedwang hield... zelfs met een snelheid van meer dan 300 km/u.

Twee keer nadenken

Campion pleitte afgelopen woensdag schuldig aan vijf aanklachten van gevaarlijk rijgedrag en eentje van medeplichtigheid bij de opslag van gestolen goederen. Hij werd veroordeeld tot 21 maanden cel. De politie probeert de andere waaghalzen nog te identificeren.

"Ik hoop dat deze celstraf mensen twee keer doet nadenken als ze menen dat het aanvaardbaar is om zichzelf en anderen in gevaar te brengen door gevaarlijk te rijden", zegt politiechef Glenn Longden van Ashfield Disctrict. "Ze staan niet boven de wet en, ongeacht hoe lang het duurt, we zullen hen voor de rechtbank krijgen."

