Most Wanted-voortvluchtige Kevin De Cooman opgepakt in Torremolinos mvdb - wh

18 december 2019

10u23 0 De voor doodslag veroordeelde voortvluchtige Kevin De Cooman (37) is gisteravond door speciale eenheden opgepakt in het Spaanse Torremolinos, meldt de federale politie.

De man uit Merchtem stond sinds november op de Most Wanted-lijst, de opsomming met meestgezochte misdadigers van het land. Hij kreeg in juni 15 jaar cel voor het doodschieten van zijn vriend Frederik Heyvaert (34). De dertiger die elke procesdag in vrijheid mocht bijwonen, is na zijn veroordeling spoorloos verdwenen. Zijn advocaat Sven Mary zag hem voor het laatst in september.