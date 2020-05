Mosselen wachten niet op heropening restaurants: eerste mosselen geoogst in Zeeland JOBR TTR

26 mei 2020

14u32

Bron: Belga 0 In het Zeeuwse mosseldorp Bruinisse zijn de eerste mosselen van dit seizoen geoogst. Dat deed de Zeeuwse mosselkweker Jan Bout. Het gaat om mosselen van de zogenaamde hangcultuur. Op de eerste mosselen van de bodemcultuur is het nog een maand wachten.

De eerste oogst ziet er goed uit. “Nog nooit zijn de mosselen zo vroeg op het seizoen al zo goed gevuld geweest”, legt hangcultuurkweker Jan Bout uit aan boord van het mosselschip BRU35. “Dat komt door het mooie voorjaar. Het vele zonlicht in het water is goed geweest voor het plankton en de algengroei.”

Belgische markt

In Nederland gaan de cafés en restaurants op 1 juni open. Op terrassen zullen er vanaf dan dus hangcultuurmosselen gegeten kunnen worden, maar Nederlanders zijn geen grote mosseleters. Belgen wel, maar in ons land is het nog even wachten tot restaurants opnieuw mosselen kunnen serveren. De Belgische markt is belangrijk voor de mosselkwekers. “We produceren twee miljoen kilogram hangcultuurmosselen en daarvan is 80 procent bestemd voor de Belgische markt”, verduidelijkt Tilly Sint-Nicolaas van het Nederlands Mosselbureau.

Optimistisch

Restaurants gaan bij ons niet open voor 8 juni, en verwacht wordt dat die heropening met beperkingen zal zijn. Toch zien de Zeeuwse mosselkwekers het niet te negatief in. “De supermarkten en de viswinkels zijn belangrijker voor onze afzet dan de restaurants. Bij die winkels zien we nu al een grote vraag, dus ik denk dat het een heel mooi seizoen gaat worden”, klinkt Tilly Sint-Nicolaas optimistisch.

Toch kijken de Zeeuwse mosselkwekers reikhalzend uit naar de opening van de horeca in België: “Als de restaurants opengaan, zien de mensen in het straatbeeld de reclameborden met ‘de mosselen zijn er weer’ of ‘moules-frites’ opnieuw opduiken. Ook daarom is een snelle opening van de restaurants, aan de Belgische kust bijvoorbeeld, belangrijk voor ons”, aldus Sint-Nicolaas.

Biologisch

De kwekers mogen hun hangcultuurmosselen dit jaar voor het eerst biologisch noemen. Niet dat er iets veranderd is aan het kweekproces, dat verliep altijd al 100 procent natuurlijk, leggen de mosselkwekers uit, maar nu is de officiële erkenning er. Het gaat dus om hangcultuurmosselen, terwijl de bodemcultuurmossel traditioneel als dé Zeeuwse mossel beschouwd wordt. “Het is zoals het verschil tussen een Bourgogne en een Riesling, het is gewoon een andere product”, zegt sterrenchef Syrco Bakker, vroeger van Oud-Sluis, nu al tien jaar van Pure C in Cadzand. “De ene is niet beter dan de andere, ik geniet van allebei. Normaliter zeg je dat de bodemcultuurmossel iets meer smaak heeft doordat de bodem wat werk heeft verricht, maar dat is dit jaar moeilijk te zeggen. Deze oogst hangcultuurmosselen zijn mooi vol en super van smaak.”

De hangcultuurmossel is een nicheproduct. “Ze vertegenwoordigt vijf procent van de totale productie in Nederland”, weet Tilly Sint-Nicolaas. Van de mosselen van de bodemcultuur worden er veel meer geoogst: vijftig miljoen kilogram tegenover twee miljoen kilogram uit de hangcultuur. Naar schatting zullen de eerste bodemcultuurmosselen over vijf weken geoogst worden.

