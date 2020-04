Moslimterrorist rijdt Franse agenten aan kv

27 april 2020

22u44

Bron: ANP, BFMTV 202 Een moslimterrorist heeft in de Franse stad Colombes bij Parijs opzettelijk twee jonge agenten aangereden, melden de regionale autoriteiten. De agenten zijn in een ziekenhuis opgenomen.



De verdachte reed met zijn auto in op de gemotoriseerde agenten. Op een foto is te zien dat een motor klem zit tussen twee voertuigen. Het hoofd van de regio Ile-de-France zegt op Twitter "geschokt" te zijn over de aanslag in haar gebied. Volgens Franse media is zeker een agent zwaargewond. De verdachte is aangehouden. Hij was een bekende van de politie, maar de 29-jarige zou niet bekend zijn bij de binnenlandse veiligheidsdienst.

Bij zijn arrestatie zei de verdachte dat hij wraak wilde nemen op de politieagenten nadat hij video’s had bekeken over de Palestijnse zaak. De vertelde een bron dicht bij het onderzoek aan BFMTV. Momenteel vindt er een huiszoeking in de woning van de verdachte plaats. In zijn wagen werd ook een brief aangetroffen waarin hij de aanslag opeist, bericht BFMTV.



BFMTV meldt ook dat de verdachte in het verleden kampte met psychiatrische problemen. Hij zou meerdere jaren geleden een psychiatrische crisis doorgemaakt hebben, waarvoor hij niet werd opgenomen. Dinsdag zal hij door een psychiater geëvalueerd worden.

Frankrijk is zwaar getroffen door aanslagen van militante islamieten. Daarbij waren ook politie en soldaten meerdere keren het doelwit. In oktober vermoordde een medewerker van het politiehoofdbureau in Parijs op het werk vier mensen met een mes voordat hij werd doodgeschoten. Hij had zich tien jaar eerder tot de islam bekeerd.