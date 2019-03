Moslimleiders vragen overheden en media om islamofobie te bestrijden AW

19 maart 2019

16u09

Bron: Belga 12 Meer dan 350 imams, geleerden en andere moslimleiders pleiten bij westerse overheden en media voor meer actie tegen islamofobie. Dat vragen ze in nasleep van de aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waarbij vijftig doden vielen.

De groep moslimleiders schrijft vandaag in de Britse krant The Guardian dat ze actie wil zien tegen de "systematische en geïnstitutionaliseerde islamofobie", wat volgens hen aan de basis ligt van de aanslagen in Christchurch. De schutter zou gehandeld hebben vanuit een racistische en extremistische ideologie.



"Het bloedbad is veroorzaakt door de haat tegen moslims en de islam", zegt de groep, afkomstig uit landen als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Zuid-Afrika, Irak en Jordanië. "Die onverdraagzaamheid wordt gevoed door harteloze academici, roekeloze politici en de mediabedrijven die te pas en te onpas individuen aan het woord laten die de islam besmeuren om hun walgelijke ideeën te verstoppen onder een dun laagje objectiviteit", gaat het verder.

Grootste uitdaging

"Deze schutter is niet zomaar begonnen met moslims afslachten. Hij werd geïnspireerd door islamofobe persberichten, moslimhatende politici en het ongecontroleerd fanatisme op sociale media." De imams en geleerden waarschuwen dat het stijgende racisme en xenofobie dodelijke gevolgen met zich meebrengen, en een van de grootste uitdagingen vormen voor de huidige maatschappij.

"Deze cyclus van zinloos geweld moet ophouden", zegt de groep. "Overheden moeten beseffen welke gevaren de extreemrechtse bewegingen vormen en moeten maatregelen treffen om de burgers te beschermen en op te leiden."

