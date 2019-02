Moslimgevangene dan toch geëxecuteerd zonder bijstand van imam waar hij om vroeg jv

08 februari 2019

11u28

Bron: New York Times 0 Domineque Ray (42) is gisteren in de Amerikaanse staat Alabama dan toch geëxecuteerd, ook al vond hij dat zijn religieuze rechten geschonden waren en werd de terechtstelling daardoor woensdag tijdelijk opgeschort. Ray had om de aanwezigheid van zijn imam gevraagd in de dodenkamer, maar dat werd hem geweigerd. Het Hooggerechtshof oordeelde met vijf stemmen tegen vier dat de executie toch mocht doorgaan.

Ray zou normaal gisteren om 18 uur lokale tijd geëxecuteerd worden, maar zijn advocaat kondigde pas om 22 uur 20 aan dat hij gestorven was. Ray werd in 1999 ter dood veroordeeld voor het beroven, verkrachten en vermoorden van de 15-jarige Tiffany Hahn in 1995 in Alabama.

De meer liberale - lees: linkse, in Amerikaanse termen - rechters van het Hooggerechtshof waren tegen de executie van Ray zonder zijn imam naast hem. Rechter Elena Kagan vond de beslissing van de meerderheid “compleet verkeerd”. Ze hekelde het gebruik dat “een katholieke gevangene wél bijstand mag krijgen van een voorganger van zijn eigen geloof, terwijl een gedetineerde van een ander geloof - of dat nu de islam, het jodendom of iets anders is - dat niet mag”.

Enkel aalmoezenier

Rays imam mocht de crimineel enkel nog net voor de terechtstelling bezoeken, maar hij mocht niet mee in de executiekamer. Christelijke terdoodveroordeelden is het wél toegestaan dat de aalmoezenier van de gevangenis hen begeleidt, omdat die “deel uitmaakt van het executieteam” en “vertrouwd is met de techniciteit van het executieprotocol”. Sinds 1997 was de aalmoezenier van de Holman Correctional Facility in Alabama aanwezig bij elke executie. Hij knielt vaak naast de gedetineerde en bidt samen met hem, als die dat wenst. In het geval van Domineque Ray bestond er eensgezindheid om de aalmoezenier ditmaal niet bij de executie te betrekken, maar hem vervangen door een imam kon dan weer niet wegens veiligheidsoverwegingen.

Ray zou zich in de cel tot de islam bekeerd hebben. Volgens gerechtsdocumenten is hij zekers sinds 2006 moslim.