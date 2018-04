Moslim-theoloog Tariq Ramadan opnieuw beschuldigd van verkrachting KVE

13 april 2018

19u25

Bron: Belga 0 De Zwitserse moslim-theoloog Tariq Ramadan wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting, dit keer in Zwitserland. Dat schrijft de krant Tribune de Genève.

Een Zwitserse vrouw diende klacht in bij het gerecht tegen de 55-jarige Ramadan. Hij zou haar hebben verkracht en urenlang tegen haar wil hebben vastgehouden in een hotelkamer in Genève in 2008, schrijft de krant.

De advocaat van de vrouw bevestigt aan het Franse persagentschap AFP dat er een klacht is ingediend, maar geeft verder geen commentaar over de zaak. In een dertien pagina's lange getuigenis vertelt het slachtoffer zelf dat ze zich had bekeerd tot de islam en dat ze in die periode heel wat familiale problemen had. De toen veertigjarige vrouw zocht toen steun bij de professor, nadat ze hem had leren kennen tijdens een signeersessie in Genève.

De Zwitsers-Egyptische Tariq Ramadan, ook professor aan de Britse universiteit van Oxford en kleinzoon van de oprichter van de Moslimbroeders, is in februari in Frankrijk al in beschuldiging gesteld voor verkrachting. Hij zit nog steeds in de cel, maar ontkent de beschuldigingen.