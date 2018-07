Moslim in India gelyncht op verdenking van het smokkelen van heilige koeien Redactie

21 juli 2018

16u06

Bron: Belga 3 Een moslim is in een Indiaas dorp door een menigte doodgeslagen, omdat hij naar verluidt heilige koeien naar een slachter wilde smokkelen. Het slachtoffer is op weg naar het ziekenhuis gestorven. Een tweede man kon aan de woedende menigte ontsnappen.

Samen met een andere man dreef het 28-jarige slachtoffer vrijdagavond enkele koeien voor zich uit, toen dorpsbewoners hen plots aanvielen. "Het is niet duidelijk of ze daadwerkelijk koeien smokkelden", zei een politieagent. Vier of vijf aanvallers zijn geïdentificeerd, maar nog niet gevat.

Beide mannen waren met de dieren op de terugweg naar hun dorp en wilden de koeien niet naar een slachter brengen, zei het hoofd van de moslimgemeenschap waartoe de twee mannen behoorden. Koeien worden door de hindoeïstische meerderheid in India als heilig beschouwd. Het slachten van de dieren is in verschillende deelstaten verboden, onder andere in Rajasthan, waar de lynchpartij gebeurde.

Zelfbenoemde beschermers van koeien in India vallen wel vaker mensen aan. De meeste slachtoffers zijn moslims of dalits, de vroegere "onaanraakbare" genoemde leden van het laagste niveau in het kastenstelsel. Er gebeuren steeds meer dergelijke moordpartijen sinds de hindoe-nationalistische partij BJP in 2014 aan de macht kwam.