Moslim gelyncht voor dood koe in India redactie

20 mei 2018

21u24

Bron: NDTV 6 In India is een man vermoord omdat hij een koe of stier zou hebben geslacht. Hij werd aangevallen door dorpsbewoners in Madhya Pradesh en doodgeslagen. Het slachtoffer, volgens diverse media een moslim , stierf in het ziekenhuis. Zijn chauffeur raakte zwaargewond, meldt de lokale zender NDTV. 'Koebescherming' eist de laatste jaren wel meer levens in India.

Het slachten van rundvee is verboden in de meeste Indiase staten, omdat de koe een heilige status heeft. Toen twee dorpsbewoners de mannen met vee zagen lopen, trommelden ze wat vrienden op en vielen ze de mannen aan. De politie trof slachtoffers Riyaz Khan en Shakeel Maqbool zwaargewond aan, waarna de eerste overleed in het ziekenhuis. Vier mannen werden aangehouden.

Bij de plaats waar de slachtoffers werden aangetroffen, vond de politie ook een gedode stier en zakken met rundvlees. Op het doden van runderen staan in de staat in het noordoosten van India zware straffen, tot wel zeven jaar gevangenisstraf.

Eigenrichting

De autoriteiten in India maken zich zorgen over burgers die het recht in eigen handen nemen bij de bescherming van koeien. Mensen vallen vermeende slachters zelf aan, in plaats van naar de politie te stappen. Het komt de laatste steeds vaker voor, stelt onder meer Human Rights Watch. Oorzaak zou een hernieuwd zelfbewustzijn onder hindoes zijn, veroorzaakt door de overwinningen van de Bharatiya Janata-partij bij de verkiezingen van 2014.

'Koebescherming' zou sindsdien al aan meer dan tien mensen, voornamelijk moslims, het leven hebben gekost, stelt Human Rights Watch.