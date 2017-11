Moskou wil dat media zich registreren als 'buitenlands agent' KV

16u50

Bron: Belga 0 AP In de VS moet ook RT zich laten registreren als buitenlands agent. Het Russische parlement werkt aan wettelijke regels die zo goed als elk medium dat in het buitenland is gevestigd kunnen verplichten om zich te registreren als een "buitenlandse agent". Dat is het gevolg van de Amerikaanse beslissing om het door de Russische overheid gefinancierde nieuwsnetwerk RT, voorheen Russia Today, datzelfde label op te leggen.

"Media die geregistreerd staan op het grondgebied van een andere staat of geld en andere middelen van een buitenlandse structuur ontvangen - of het nu gaat om een staat, een bedrijf of zelfs een Russisch bedrijf dat financiële steun uit het buitenland ontvangt - kan bestempeld worden als een buitenlandse agent", luidt het.

De Russische autoriteiten zullen nu uitmaken welke media onder de wet zullen vallen. Het wetsontwerp zal naar alle verwachting nog deze week worden goedgekeurd door het Russische Lagerhuis.

Inmenging verkiezingen

RT wordt er in de VS van beschuldigd betrokken te zijn bij de Russische pogingen tot inmenging tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maandag bevestigde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat RT zich geregistreerd heeft als buitenlandse agent. Die bevestiging kwam er nadat RT-hoofdredactrice Margarita Simonyan had verklaard dat de Amerikaanse autoriteiten ermee dreigden het hoofd van het Amerikaanse filiaal van RT te arresteren indien die registratie uitbleef.

Volgens een Russische expert zouden mogelijk de Amerikaanse media CNN, Radio Liberty en Voice of America, evenals het Duitse Deutsche Welle gedwongen worden om zich in Rusland te registreren als buitenlandse agent. Net als RT is Voice of America een door de overheid gefinancierd medium dat focust op een buitenlands publiek.