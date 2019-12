Moskou wijst twee Duitse diplomaten het land uit na diplomatieke rel over moord op Georgiër in Berlijn KVE

Bron: Belga 0 Twee Duitse diplomaten worden Rusland uitgewezen. Ze krijgen zeven dagen om het land te verlaten. Dat heeft het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De uitwijzing volgt op de Duitse beslissing om twee Russische diplomaten uit te roepen tot personae non gratae. Reden is het onderzoek naar de moord op een Georgiër, in augustus in Berlijn. Duitsland vindt dat Rusland onvoldoende meewerkt met het onderzoek naar de moord.

Een Russische man werd kort na de feiten opgepakt, maar hij zwijgt al maandenlang. Berlijn meent dat de opdracht voor de moord kwam vanuit de Russische of Tsjetsjeense overheid.

De ambassadeur werd deze voormiddag op het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht. Bij het verlaten van het gebouw wilde de Duitse ambassadeur, Geza Andreas von Geyr, geen commentaar kwijt.

“Bloeddorstige bandiet”

Na afloop van de Oekraïnetop in Parijs, eerder deze week, had de Russische president Vladimir Poetin al aangekondigd dat Moskou ook twee Duitse diplomaten persona non grata zou verklaren. Hij noemde de vermoorde Georgiër in Parijs ook een "bloeddorstige bandiet", maar voegde eraan toe niet te weten wat de man overkomen is. "Dat is een crimineel milieu, en daar kan vanalles gebeuren."

De 40-jarige Georgiër werd op 23 augustus, overdag, neergeschoten in een park in Berlijn. De man streed in de tweede Tsjetsjeense oorlog aan de zijde van de separatisten, en dus tegen Rusland.