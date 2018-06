Moskou: Westen zette aanval met gifgas in scène Joost Bosman

24 juni 2018

08u38

Bron: AD.nl 1 Rusland beschuldigt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) van oneerlijk onderzoek naar de gifgafsaanval in het Syrische Douma, begin april. Daarbij zouden veertig doden en honderden gewonden zijn gevallen.

Op een gezamenlijke persconferentie van de Russische ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken verklaarde generaal-majoor Igor Kirillov dat de missies van de OVCW zelfs de conventie tegen verspreiding van chemische wapens schenden.

"De afstand tot de locatie alsook de verzameling, analyse en het gebruik van documenten die zijn verkegen zonder dat specialisten op de locatie zijn geweest waar de vooronderstelde inzet van chemische wapens plaatsvond, zijn rechtstreeks in strijd met de bepalingen van de conventie", aldus Kirillov.

Hij haalde uit naar de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk "en hun bondgenoten", die hij ervan beschuldigde "opnieuw de internationale gemeenschap te willen misleiden en de confrontatie te zoeken". De OVCW zou onder hevige druk staan van voornoemde naties, suggereerde Kirillov.

In de schoenen schuiven

Volgens hem heeft het Westen de 'veronderstelde' gifgasaanval in scène gezet, om die vervolgens de Syrische president Basher al-Assad in de schoenen te schuiven en Rusland als bondgenoot van Assad medeverantwoordelijk te stellen.

Kirillov: "Tegen deze achtergrond is een campagne georganiseerd om de OVCW in een gepolitiseerde structuur om te vormen, met de autoriteit om harde beschuldigingen te uiten tegen individuele staten en hun leiders."

Witte Helmen

Opvallend is dat Rusland vlak na de gifgasaanval nog opriep tot een internationaal onderzoek. Volgens Moskou heeft Russisch onderzoek aangetoond dat het incident is verzonnen door de Syrische hulporganisatie Witte Helmen, die samen zou werken met terreurorganisaties als Al-Qaeda. Minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken zei in april nog dat hij verwachtte dat het OVCW-onderzoek niets anders zou uitwijzen.

Maar nu de OVCW dinsdag aanstaande haar bevindingen presenteert, lijkt Rusland zich bij voorbaat te willen indekken. Dat is een beproefde methode die de Russische autoriteiten vaker hebben gehanteerd. Toen het Joint Investigation Team (JIT) in oktober 2015 met zijn bevindingen kwam over de toedracht van het neerschieten van vlucht MH17 ("Het was een Russische BUK"), gaf de Russische fabrikant Almaz-Antej uitgerekend een paar uur eerder een persconferentie die moest aantonen dat de BUK vanuit Oekraïens gebied zou zijn gelanceerd.