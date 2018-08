Moskou waarschuwt voor "verschrikkelijk conflict" bij Georgisch NAVO-lidmaatschap TTR

06 augustus 2018

14u30

Een toetreding van Georgië tot de NAVO kan een "verschrikkelijk conflict" veroorzaken en tot rampzalige gevolgen leiden, zo zei de Russische premier Dmitri Medvedev in een interview met de radio Kommersant FM. Jens Stoltenberg, de baas van de NAVO, had tijdens de top van de verdragsorganisatie in juli nog gezegd dat Georgië lid zal worden.

"Dit (de toetreding van Georgië tot de NAVO, nvdr.) kan een verschrikkelijk conflict veroorzaken. Het is onbegrijpelijk waarom dit nodig is", aldus de Russische premier in een vandaag uitgezonden fragment van het interview, waarover het Russische staatspersagentschap TASS heeft bericht.

Rusland erkent de onafhankelijkheid van de twee Georgische pro-Russische enclaves Zuid-Ossetië en Abchazië. In 2008 vochten beide landen een blitzoorlog uit over de twee regio's. Een gewapend conflict dat kon vermeden worden, aldus Medvedev. "Dit was niet onvermijdelijk", zei hij. De oorlog eiste 850 mensenlevens.

Territoriale integriteit

Op 12 juli, tijdens de NAVO-top in Brussel, herhaalde Stoltenberg nog eens de intentie van de verdragsorganisatie om Georgië het lidmaatschap toe te kennen. De verdragsorganisatie steunt bovendien de territoriale integriteit van Georgië "binnen de internationaal erkende grenzen, die de regio's Abchazië en Zuid-Ossetië omvatten", zei Stoltenberg toen. Op de top in 2008 in Boekarest, hadden de lidstaten al beloofd dat Oekraïne en Georgië in de toekomst deel zouden uitmaken van het bondgenootschap.

De Russische president Vladimir Poetin had op zijn beurt gezegd dat een verdere uitbreiding van de NAVO, met de toetreding van Georgië en Oekraïne, in Moskou als erg negatief onthaald kan worden.

De vijf dagen durende oorlog van augustus 2008 vertoont parallellen met het conflict in het oosten van Oekraïne, tussen het Oekraïense leger en Russischgezinde separatisten.