Moskou vraagt Veiligheidsraad Westerse aanval op Syrië te veroordelen; VS bereid opnieuw in actie te komen

14 april 2018

18u29

Bron: ANP, Belga 0 Rusland heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd te stemmen over het ontwerp van resolutie dat de westerse aanvallen op Syrië veroordeelt. Dat heeft de Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, verklaard.

Nebenzia uitte felle kritiek op de aanval op Syrië. Hij stelde dat de Amerikanen en hun bondgenoten het internationale recht aan hun laars lappen. Zij zouden de Veiligheidsraad negeren en daarmee het gezag van het orgaan ondermijnen. Nebenzia had het over een neokoloniaal optreden dat herinnert aan het gedrag van "hooligans". De ambassadeur noemde de aanval ook een agressieve daad van Amerika en zijn bondgenoten. Bovendien is er volgens de diplomaat geen bewijs dat een chemische aanval is uitgevoerd in Douma.

De ontwerpresolutie van vijf paragrafen, die weinig kans maakt om de vereiste negen stemmen voor de goedkeuring ervan te halen, maakt gewag van een "grote ongerustheid" over de "agressie" tegen een soevereine staat, die volgens Moskou "het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties" schendt.

VS is "locked and loaded"

De Verenigde Staten van hun kant zijn dan weer bereid opnieuw in actie te komen als de Syrische regering weer chemische wapens gebruikt. Haley zei met Trump gesproken te hebben na de aanvallen op enkele strategische plaatsen in Syrië wat betreft de productie en opslag van chemische wapens. Volgens haar zei hij dat de Verenigde Staten "locked and loaded" of gevechtsklaar zijn, als het Syrische regime het giftige gas opnieuw gebruikt. Dat zei de de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley tijdens de zitting van de VN-Veiligheidsraad.

Die raad is er volgens haar overigens niet in geslaagd om diegenen die chemische wapens gebruiken ter verantwoording te roepen, en dan vooral door Rusland. Rusland sprak zes keer zijn veto uit tegen resoluties die het gebruik van chemische wapens aankaartten, wat volgens Haley groen licht gaf aan Syrië om zijn wapenprogramma verder te zetten en te gebruiken tegen burgers.

De luchtaanvallen die de VS samen met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk uitvoerden, waren gerechtvaardigd als vergelding voor het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime, stelde Haley.