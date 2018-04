Moskou vraagt spoedzitting Veiligheidsraad over Skripal-affaire kv

04 april 2018

20u37

Bron: Belga 0 Rusland vraagt dat de VN-Veiligheidsraad morgennamiddag in New York bijeenkomt om de Skripal-affaire te bespreken. Dat heeft de Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, vandaag meegedeeld.

"Op verzoek van onze regering, vragen wij u om een openbare zitting van de Veiligheidsraad morgen om 15 uur (lokale tijd), over de brief van de Britse premier Theresa May", aldus de Russische ambassadeur. In de bewuste brief hield May Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia op 4 maart in het Engelse Salisbury. In de komende uren zal een brief verstuurd worden naar de Raad, om het Russische standpunt te verduidelijken, zei Nebenzia. De Veiligheidsraad kwam op 14 maart al eens bijeen over de kwestie, op het verzoek van Groot-Brittannië.

In Den Haag, waar de Organisatie voor het Verbod op Scheikundige Wapens (OPCW) op vraag van Moskou samenzat, kondigde de Russische ambassadeur Alexandre Choulguine dan weer aan dat er geen gezamenlijk onderzoek komt naar de vergiftiging. "Helaas konden we geen twee derde van de stemmen halen voor deze motie. Een gekwalificeerde meerderheid was nodig", vertelde Alexandre Choulguine aan verslaggevers.

Als gevolg van de vergiftiging is een heuse diplomatenoorlog ontstaan. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd. Daarop beslisten bijna dertig landen om alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. In een tegenzet stuurt Rusland evenveel diplomaten terug naar hun land.

Moskou ontkent iets te maken te hebben met de vergiftiging van Skripal.