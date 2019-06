Moskou verbiedt Georgische luchtvaartmaatschappijen toegang tot Rusland tvc

Bron: Belga 0 Luchtvaartmaatschappijen uit Georgië mogen vanaf maandag 8 juli niet meer naar Rusland vliegen. Dat hebben de Russische autoriteiten vandaag bekendgemaakt, daags nadat president Vladimir Poetin een decreet heeft uitgevaardigd dat Russische maatschappijen verbiedt nog naar Georgië te vliegen.

De beslissing om vluchten tussen Rusland en Georgië te verbieden is "noodzakelijk om de veiligheid van het luchtverkeer te verzekeren", luidt het in een mededeling. Ze is ook ingegeven door de betalingsachterstand die veel Georgische maatschappijen hebben opgelopen.

De voorbije dagen hebben vele duizenden Georgiërs gemanifesteerd voor het parlement in Tbilisi, nadat de parlementsvoorzitter had toegestaan dat een bezoekend Russisch parlementslid de assemblee toesprak. Het incident deed in Georgië de vrees ontstaan voor meer Russische inmenging, maar volgens Moskou gaat het om "anti-Russische hysterie".

Bij de acties vielen al honderden gewonden. De parlementsvoorzitter nam reeds ontslag, maar door het harde politieoptreden wordt ook het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd. Vandaag werd opnieuw gemanifesteerd, maar er kwamen nu slechts een paar honderd mensen opdagen.

President Salome Zurabishvili riep vandaag op een einde te maken aan de "politieke polarisering" in haar land. Ze is bereid om samen te werken met alle politieke krachten om tot een goede verstandhouding te komen, klonk het in een mededeling.

