Moskou niet te spreken over insinuaties dat Amerikaanse astronauten lek in Sojoez veroorzaakten KVDS

12 september 2018

19u44

Bron: Belga 1 Zowel de Russische vicepremier Joeri Borisov als ruimtevaartbureau Roscosmos heeft de berichten van de hand gewezen dat Amerikaanse astronauten verantwoordelijk zouden zijn voor het gaatje in de aan het Internationaal Ruimtestation (ISS) hangende Sojoez-capsule.

Op 30 augustus ontsnapte er even zuurstof uit het ISS omdat er een gaatje van 2 millimeter was in de wand van de Sojoez MS-09. Het werd gedicht en de zes opvarenden waren nooit in gevaar.

Oorzaak

De oorzaak van het gaatje is nog altijd niet gekend, maar allerhande speculaties doen intussen wel de ronde. Tot zelfs de insinuatie in de krant Kommersant dat een Amerikaanse opvarende van het ISS verantwoordelijk zou zijn, omdat die zo zijn terugkeer naar huis had willen versnellen.





"Het is absoluut ontoelaatbaar om een schaduw te werpen op zowel onze kosmonauten als de Amerikaanse astronauten", zei vicepremier Borisov. "Er is een onderzoek aan de gang. Het is verkeerd om een dergelijk verdict uit te spreken."

Dat het drukverlies zich voordeed nadat het ruimtetuig al maanden in de ruimte was, is wel een "vaststaand feit", voegde de politicus eraan toe. Het ISS is niettemin een plaats "waar geen politieke onmin is of mag zijn".

"Roddels"

Als hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos viel Dmitri Rogozin de vicepremier bij. De "roddels" ondermijnen de vriendschappelijke relaties onder de zeskoppige bemanning, die uit Amerikanen, Russen en een Duitser bestaat. De geruchten "hinderen" ook het werk van de deskundigen van Roscosmos, zo klinkt het. "Alle uitlatingen op gezag van niet nader genoemde bronnen zijn ontoelaatbaar zolang de speciale (onderzoeks)commissie van Roscosmos haar werk niet heeft afgerond", aldus Rogozin.