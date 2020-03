Moskou in lockdown, premier bereidt rest van Rusland voor ADN

30 maart 2020

12u11

Bron: Belga, ANP 0 Moskou is maandag zijn eerste dag van strikte quarantainemaatregelen van onbepaalde duur ingegaan. Premier Mikhaïl Misjoestin heeft de rest van het land opgeroepen zich klaar te houden om te volgen, om de opmars van Covid-19 tegen te gaan.

Moskovieten mogen sinds zondagavond op bevel van burgemeester Sergej Sobjanin hun huis alleen nog onder voorwaarden verlaten: om te gaan werken, voor dringende medische raadplegingen, om zich te bevoorraden in de dichtstbijzijnde supermarkt of voor een apotheekbezoek. Ook de vuilnisbak buiten zetten en de hond uitlaten in een straal van 100 meter rond de woning is toegelaten. In de regio rond de hoofdstad zijn gelijkaardige maatregelen uitgevaardigd.

De autoriteiten in de Russische hoofdstad hadden eerder ook al winkels en horecagelegenheden laten sluiten. Ook hadden 65-plussers al opdracht gekregen binnen te blijven. Sobjanin maakte zondag die beperking dus van toepassing op alle hoofdstedelingen, ongeacht hun leeftijd.



Eerste minister Mikhaïl Misjoestin heeft de andere regio's van Rusland inmiddels opgeroepen om zich voor te bereiden dat dergelijke maatregelen ook in de rest van het land worden opgelegd. Rusland telt officieel 1.534 besmettingen en acht coronadoden. Moskou telt met meer dan duizend officiële gevallen het hoogste aantal coronagevallen van het land.

Zorgwekkend

"Ik heb aan de leiders van de Russische regio's gevraagd aandacht te besteden aan de ervaring van de collega's (in Moskou en regio) en de mogelijkheid voor te bereiden om gelijkaardige maatregelen te beslissen in hun regio's", zo citeren Russische persagentschappen Misjoestin. Hij noemde de "zeer negatieve ontwikkelingen" in grote Europese en Amerikaanse steden uitermate zorgwekkend.

Hij benadrukte volgens Russische media ook dat er geen plannen zijn om Moskou af te sluiten van de buitenwereld. In de stad zal de naleving van de quarantaine gecontroleerd worden met een "intelligent toezichtsysteem", onder meer een cameranetwerk met gezichtsherkenning.

