Moskou hekelt Britse obstructie en informatiebeleid rond vergiftiging dubbelspion Redactie

29 maart 2018

16u52

Bron: dpa, tass 0 Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken wrijft Londen stilzwijgen en obstructie aan in verband met de vergiftiging van de vroegere Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.

Woordvoerster Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Moskou via officiële kanalen al vier keer heeft voorgesteld te helpen in het onderzoek, en heeft gevraagd informatie te krijgen omtrent de toestand van de Skripals en "uiteraard" de omstandigheden van het "incident". Maar Londen behield het stilzwijgen of stuurt "incompetente" antwoorden. "De Britse zijde heeft blijkbaar elk contact met Rusland vermeden."

De woordvoerster zei nog eens van Londen informatie te willen om aan de zaak te kunnen beginnen werken. Maar "het is onmogelijk te kloppen op een deur, die niet alleen gesloten is, maar ook gebarricadeerd aan de andere kant".

Nog volgens Zakharova schendt Groot-Brittannië de internationale normen door Russische consulaire bijstand aan Skripal en zijn dochter te weigeren. "Wij zien een duidelijke obstructie" vanwege Londen, zei ze.

De Russische reactie op de uitwijzing van talloze Russische diplomaten uit westerse landen, laat intussen op zich wachten. Maar volgens Zakharova wordt nu de laatste hand gelegd aan de tegenmaatregelen en mag het westen ze "binnenkort" verwachten.