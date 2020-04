Moskou heeft interesse in Europese defensiesamenwerking jv

17 april 2020

17u44

Bron: DPA 0 Ondanks de gespannen betrekkingen heeft Rusland de Europese Unie een Russische deelname aangeboden aan de Europese defensiesamenwerking (PESCO - Permanent Structured Cooperation). "We staan open voor samenwerking met Pesco", aldus de Russische ambassadeur bij de EU, Vladimir Tsjizjov, in een gesprek met het Duitse Die Welt. Rusland ziet fundamenteel geen probleem in de versterkte samenwerking van de Europese landen op vlak van defensie. Brussel reageert echter terughoudend op de Russische avances.

De EU hield in december 2017 PESCO boven de doopvont, om flexibeler en onafhankelijker te worden van de Verenigde Staten. In totaal moeten er 47 projecten tot stand komen, waarvan al enkele zijn opgestart. Een voorbeeld is de ontwikkeling van prototypes voor infanterievoertuigen.

Een woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell wou geen directe commentaar kwijt over de uitspraken van de Russische EU-ambassadeur. De EU-landen beraadslagen wel over de voorwaarden voor de deelname van derde landen aan PESCO-projecten, aldus de woordvoerder. Zo'n derde land moet daarvoor wel de waarden van de EU delen. Ook moet er een akkoord zijn dat het delen van vertrouwelijke informatie toestaat. Dat lijkt een Russische deelname uit te sluiten.

De Russische ambassadeur Tsjizjov ziet dat anders. "Bijvoorbeeld zou het voorspelbaar zijn samen te werken met de EU bij de cyberafweer of op vlak van logistiek, of onze troepen en vakmensen zouden EU-operaties in derde landen kunnen ondersteunen", zei hij. De ambassadeur gaf enkele voorbeelden: in 2008 had Rusland een helikopter ter beschikking gesteld bij een EU-missie in Tsjaad. Ook was er samenwerking bij de bestrijding van piraten in de Hoorn van Afrika.

De Europees-Russische relatie staat net als die van Rusland met de NAVO sinds 2014 zwaar onder spanning. Rusland wordt ervan beschuldigd het Oekraïense schiereiland onwettig te hebben geannexeerd en de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne te steunen. De EU kondigde economische sancties af. De NAVO bouwde dan weer de troepenaanwezigheid op de oostflank van de verdragsorganisatie op.

Volgens Tsjizjov is de relatie tussen Moskou en Brussel intussen gestabiliseerd op een "abnormaal laag niveau".