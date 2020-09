Moskou: “Geen reden om Russische staat te beschuldigen over Navalny” SPS

03 september 2020

13u30

Bron: Belga 0 Er is geen enkele reden om de Russische staat te beschuldigen over wat de corruptiebestrijder en Kremlincriticus Aleksej Navalny is overkomen. Dat beklemtoont de Russische regering. Ze heeft zich herhaaldelijk bereid verklaard met de Duitse autoriteiten samen te werken in het onderzoek naar Navalny.

Die ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus het bewustzijn verloor op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Hij lag enkele dagen in Siberië in een ziekenhuis en is op aandringen van medestanders en familie opgenomen in het academische ziekenhuis Charité in Berlijn.

De Duitse regering maakte bekend dat uit laboratoriumonderzoek "ondubbelzinnig bewijs" naar boven was gekomen dat de oppositieleider was vergiftigd met novitsjok. Dat is een zenuwgas uit de Sovjettijd dat ook is gebruikt bij de gifaanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in Groot-Brittannië. Bondskanselier Angela Merkel zei dat Navalny slachtoffer is geworden van een misdaad om hem het zwijgen op te leggen. Ze eist uitleg van Moskou.

De populaire corruptiebestrijder Navalny geldt al jaren als de belangrijkste oppositieleider in Rusland. Hij was op reis om zich voor te bereiden op de regionale verkiezingen volgende maand en kandidaten te selecteren om hen te steunen. De jurist Navalny is ondanks tegenwerking van de autoriteiten bekend dankzij sociale media waar hij zijn onderzoeken naar corruptie en machtsmisbruik heeft geëtaleerd. Hij heeft daarmee ook erg veel vijanden gemaakt onder machtige oligarchen.

