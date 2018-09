Moskou bevestigt: Syrisch regime maakt zich op om "probleem van terrorisme" in Idlib aan te pakken

04 september 2018

Belga

Het Syrisch leger maakt zich op om het probleem van het "terrorisme" in de provincie Idlib "te regelen". Dat zegt de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov. Idlib is het laatste bastion van de rebellen in Syrië.