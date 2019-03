Moskeeschutter kocht wapens online in Christchurch, reisde afgelopen jaren de wereld rond IB AW TT

18 maart 2019

03u46

Bron: Radio New Zealand, ANP, Belga 1 De dader van de terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland kocht zijn wapens online.De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zegt dat de wapenwetgeving aangescherpt zal worden. Ondertussen blijkt ook dat Tarrant (28) de afgelopen jaren de wereld rondreisde.

“Ik heb de politie laten weten dat deze man vier zware wapens met munitie heeft gekocht bij mijn winkel”, aldus eigenaar David Tipple op een persconferentie. “We hadden bij deze man, die een wapenvergunning bezit, niets bijzonders opgemerkt.”



De verkoop verliep langs de officiële kanalen, volgens de winkeleigenaar. “Alle verkopen aan deze persoon zijn via een online systeem gegaan dat via de politie loopt." Ook had de schutter de nodige wapenvergunning aangevraagd en ook gekregen in 2017. Tipple ontkent wel dat Tarrant het halfautomatische geweer dat hij bezat, ook in zijn winkel gekocht heeft.



Strengere wapenwetgeving

De 28-jarige Brenton Tarrant schoot vrijdag vijftig moskeegangers dood in Christchurch. En daarvoor gebruikte hij semi-automatische wapens. Al snel vroeg men zich wereldwijd af waarom hij zomaar semi-automatische wapens kon kopen. “Een terechte vraag” geeft premier Jacinda Ardern nu toe. “We hebben een principebeslissing genomen, binnen de tien dagen na deze gruwelijke terreurdaad zullen we maatregelen aangekondigd hebben die onze samenleving veiliger maken,” aldus Ardern.

Ondertussen maakt de regering van Nieuw-Zeeland effectief werk van een strengere wapenwetgeving. De details van die verstrakking worden voor de ministerraad van volgende maandag publiek. “Het is nu dat we moeten reageren”, kondigde Ardern aan, “wij willen zo snel mogelijk vooruitgang boeken”. “Wij hebben een beslissing genomen en als regering zijn we verenigd”, zei ze, geflankeerd door vicepremier Winston Peters. Die vertegenwoordigt haar coalitiepartner New Zealand First die zich tot nu toe tegen een strengere wapenwetgeving had verzet. Hij sprak nu zijn volledige steun aan de hervormingen uit.

Huiszoekingen

Ook zei de bewindsvrouw dat er een onderzoek komt naar de aanslag. Er zijn vele vragen gerezen naar het feit dat de veronderstelde dader, een zelfverklaarde fascist, niet op de radar van de inlichtingendiensten was gekomen. De politie herhaalde dat de man zeer waarschijnlijk geen medeplichtigen had.

Er werden wel al huiszoekingen gedaan in Australië, onder meer bij de zus van Tarrant. Ook werd er een tiener uit Christchurch aangeklaagd vanwege het verspreiden van de livestream van de aanslag. Dat maakt de rechtbank van de Nieuw-Zeelandse stad bekend.

Geen advocaat

Tarrant wil zichzelf verdedigen tijdens zijn rechtszaak. Hij heeft de advocaat ontslagen die hem was toegewezen. Advocaat Richard Peters vertelde persbureau AFP dat Tarrant geen gebruik meer wil maken van zijn diensten. Peters zei ook dat de vermeende massamoordenaar “rationeel” op hem overkwam. De Australiër wordt op 5 april weer in de rechtbank verwacht. Hij is al in staat van beschuldiging gesteld voor moord, maar waarschijnlijk hangen hem meer aanklachten boven het hoofd.

Verschillende landen onderzoeken ondertussen of Tarrant naar grondgebied is gereisd en waarom. De man komt uit Australië, maar daar was hij de afgelopen jaren nauwelijks te vinden. De 28-jarige verbleef de afgelopen drie jaar maar 45 dagen in zijn thuisland, zegt de Australische minister Peter Dutton (Binnenlandse Zaken). De Israëlische autoriteiten maakten vanochtend bekend dat Tarrant in oktober 2016 een kort bezoek bracht. Hij had een toeristenvisum en bleef negen dagen.

Eerder maakten ook de autoriteiten in Turkije, Bulgarije, Kroatië en Griekenland melding van vermoedelijke bezoeken door Tarrant. In al die landen zou onderzoek zijn ingesteld naar zijn gangen. Uit berichten op sociale media kan worden opgemaakt dat de Australiër ook Pakistan en Noord-Korea heeft bezocht. De vermoedelijke moskeeschutter woonde recentelijk nog in Dunedin, op zo’n 350 kilometer van Christchurch.

