Moskeebezoeker (65) als held onthaald nadat hij gewapende jongeman (20) overmeesterde bij Oslo

Jongeman lost schoten in moskee; schietincident behandeld als poging tot terreurdaad FVI MVDB RL TVC HAA

11 augustus 2019

17u05

Bron: AFP, Reuters, ANP, VG, TV2, CNN, Belga 500 UPDATE Het schietincident gisteren in een moskee dicht bij de Noorse hoofdstad Oslo, wordt door de politie beschouwd als een “poging tot terreurdaad”. Morgen verschijnt de verdachte, een 20-jarige blanke man, voor een rechter. De Noor liep bij het incident lichte verwondingen op, net als de moskeebezoeker die hem overmeesterde. In hetzelfde Bærum is later een persoon dood aangetroffen in een woning. Het gaat om de 17-jarige halfzus van de verdachte.

In de moskee werden verschillende schoten gelost. De politie laat voorlopig in het midden wat voor wapens er ter plekke gevonden werden. Het hoofd van het Islamitisch Centrum al-Noor in Baerum, Irfan Mushtaq, verklaarde tegen TV2: “De man had twee shotgun-achtige wapens en een pistool bij zich. Hij brak door een glazen deur en loste schoten”. Mushtaq zou snel ter plaatse zijn geweest en ging ook het gebouw binnen. “Daar zag ik patronen op de vloer liggen en bloed op de tapijten”, zei hij tegen de krant VG. “En ik zag dat één van onze leden op de dader zat. Helemaal onder het bloed.”

De aanvaller, die in de buurt woonde, zou een helm en een beschermend vest hebben gedragen. Volgens Mushtaq waren er op het moment dat de schutter de moskee binnendrong nog slechts drie oudere mannen aanwezig. Negen andere moslims hadden de moskee vlak daarvoor verlaten.

Heldendaad

Bij de aanval viel een lichtgewonde, de 65-jarige moskeebezoeker die de dader overmeesterde. Ook de dader zelf liep lichte verwondingen op. Terwijl Mohamed Rafiq de gewapende man tegen de grond hield, mepte een andere moskeebezoeker de verdachte tegen het hoofd. De Noorse politie spreekt van een heldendaad. “Het lijdt geen twijfel dat zonder hun tussenkomst deze situatie helemaal anders was uitgedraaid”, aldus Rune Skjold van de politie van Oslo.

De politie kon niet zeggen of de verwondingen van verdachte en de moskeebezoeker veroorzaakt werden door geweerschoten of door een worsteling.

“Xenofobe meningen”

Het schietincident wordt behandeld als een poging tot terreurdaad. “Het onderzoek heeft aangetoond dat de dader, een twintiger, extreemrechtse standpunten heeft”, zei Skjold op een persconferentie. Hij zei dat de verdachte zijn steun had uitgesproken voor Vidkun Quisling, een Noorse politicus die in de Tweede Wereldoorlog samenwerkte met de Duitse bezetter, en antimigratiestandpunten had. “Hij had xenofobe meningen, en wilde terreur zaaien.” Voorlopig zwijgt de verdachte, maar vandaag wordt hij opnieuw ondervraagd.

De politie zei geen informatie te hebben dat de man hulp kreeg van anderen, maar hij was wel online actief. Daar wordt nu verder onderzoek naar gevoerd. Verschillende Noorse media schrijven dat hij, enkele uren voor de aanslag, een boodschap had gepost waarin hij de schietpartijen in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch toejuichte.

Halfzus dood gevonden

Enkele uren na de aanval in de moskee ontdekte de politie het lichaam van zijn 17-jarige halfzus, de dochter van zijn stiefmoeder, bij hem thuis. “We beschouwen dit als een verdacht overlijden (...), dat is gelieerd aan de man die eerder vandaag werd opgepakt”, vertelde Skjold aan de pers. De schutter wordt door de politie gezien als hoofdverdachte in het onderzoek naar de moord op de vrouw.

De Noorse premier Erna Solberg bracht vandaag een bezoek aan de gemeenschap van de getroffen moskee, die in een hotel was samengekomen om het Offerfeest te vieren. “Wat er is gebeurd, is iets dat niet zou mogen gebeuren in Noorwegen. Noorwegen zou een veilige plek moeten zijn”, verklaarde Solberg aan verslaggevers. De politie van Oslo en andere delen van Noorwegen zullen hun aanwezigheid aan moskeeën tijdens het Offerfeest opvoeren. Het nationale politiebestuur zegt wel dat er geen sprake is van “concrete bedreigingen”.