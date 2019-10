Moskee in Hongkong besmeurd met blauwe verf tijdens aanhoudende protesten dvdh ttr

21 oktober 2019

09u59

Bron: AD, anp, reuters 1 De leider van Hongkong Carrie Lam heeft vandaag excuses gemaakt, nadat de Kowloon-moskee gisteren was besmeurd met blauwe verf. Het goedje kwam uit een waterkanon, dat werd ingezet om de demonstranten uit elkaar te drijven. Gisteren gingen opnieuw tienduizenden de straat op om te protesteren tegen de regering van de stadstaat. De protesten draaiden uit op een chaos.

Lam bezocht vandaag de moskee, een van de belangrijkste van Hongkong, voordat zij naar Japan afreisde om de huldiging van de Japanse keizer Naruhito bij te wonen. De imam ‘aanvaardt’ haar excuus. De politie verklaarde dat de moskee per ongeluk werd besmeurd met blauw en dat ze “de religieuze vrijheid respecteert en daarnaast alle aanbiddingsplaatsen wil beschermen”.



De betoging van gisteren in het stadsdeel Kowloon zelf verliep vreedzaam, maar groepen zwartgeklede en gemaskerde demonstranten zorgden ervoor dat het protest in chaos eindigde. Metrostations, Chinese banken en honderden winkels werden vernield. Nadat een politiebureau met benzinebommen werd bekogeld, greep de politie in en schoot traangas op de relschoppers af.

Elders in Kowloon zette de politie waterkanonnen in om de demonstranten te verspreiden. Uit de waterkanonnen kwam een blauwe vloeistof waardoor de demonstranten herkenbaar bleven. Het was deze vloeistof waarmee de moskee werd besmeurd. De poort en de trappen van het gebedshuis werden geraakt. De Kowloon-moskee is de belangrijkste islamitische plek in Hongkong.



De protesten in Hongkong duren al bijna vijf maanden en gaan vaak gepaard met geweld en vernielingen. In juni ontstond massaal protest omdat de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. De regering van Hongkong heeft het wetsvoorstel weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu onverminderd tegen de invloed van China in het algemeen.