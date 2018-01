Moskee betaalt boete van racist die gebouw besmeurde zodat hij niet naar cel hoeft: "We wilden dat hij nog een toekomst had" Koen Van De Sype

14u40

Bron: The New York Times, Metro 63 Twitter Voorzitter Louay Nassri van de moskee. Het was niet zijn beste moment, toen de Amerikaanse Abraham Davis (20) een goed jaar geleden betrapt werd terwijl hij de Masjid Al Salam-moskee besmeurde in Fort Smith, Arkansas. Een bewakingscamera filmde hoe hij op het gebouw swastika’s en racistische uitlatingen spoot met verf. De jongeman werd veroordeeld tot een boete, maar omdat hij amper geld had, riskeerde hij zes jaar in de cel te belanden. Dat was het moment dat het bestuur van de moskee liet zien dat er zoiets bestaat als vergiffenis. En een tweede kans. Ook voor iemand die al door iedereen afgeschreven is.

Het was in oktober 2016 dat Davis zijn misstap beging. “Ga naar huis” en “f*** you, Islam” stond er op de gevel van de moskee te lezen toen hij en twee kameraden klaar waren. Omdat alles gefilmd was, werd hij al snel veroordeeld: hij moest een werkstraf uitvoeren en 2.662 euro boete betalen. Maar de werkloze man had amper geld en in Arkansas krijg je zes jaar cel als je een boete niet betaalt.

Giften

Davis besloot te proberen en begon de maandelijkse aflossingen van het bedrag dat hij verschuldigd was te betalen. Hij schreef ook een brief naar de moskee om zijn spijt uit te drukken over wat hij had gedaan. Dankzij giften kon hij het eerste jaar nog de rekeningen betalen. Maar omdat hij werkloos was en ook trouw zijn werkstraf moest uitvoeren, zat hij constant met geldzorgen. Net voor Nieuwjaar kwam echter het nieuws dat hij vrijuit ging. Iemand had de rest van de schuld betaald. (lees hieronder verder)

RV De camerabeelden spraken voor zich.

Het bleek de voorzitter van de moskee geweest te zijn. “We hoorden dat hij financiële problemen had en we wilden niet dat hij voor zijn misstap zo lang in de gevangenis zou zitten”, aldus Louay Nassri. “Na alles wat hij al had meegemaakt, wilden we hem dat niet aandoen. We wilden dat hij nog een toekomst had. En daarom betaalden we de resterende 1.414 euro van zijn boete.”

Renovatie

Het geld was oorspronkelijk opzijgezet voor de renovatie van de moskee. Maar eind vorig jaar kreeg de gemeenschap een mooie schenking van de Jay Pritzker Foundation en ze wilde daar zelf een goede daad tegenoverstellen. En dat deed de moskee door de boete van Davis af te lossen. “We vonden dat het de juiste beslissing was”, vertelt Nassri. “Als iemand iets verkeerd doet en zich verontschuldigt, moet je die persoon vergeven. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn.” (lees hieronder verder)

“De naam van onze moskee betekent ‘vrede’ en we moeten proberen dat na te streven”, gaat hij verder. “Als die jongen had geweten wie we echt waren, zou hij die boodschappen niet op ons gebouw gezet hebben. Communicatie en sensibilisering zijn belangrijk.”

Sprakeloos

Davis zelf was sprakeloos door de geste. “Ongelofelijk dat dit van de mensen komt die ik met mijn daden het meeste pijn heb gedaan”, zegt de man, die intussen een voltijdse baan heeft bij een benzinestation. Hij denkt er zelfs over om te gaan studeren. “Er is een enorm gewicht van mijn schouders gehaald. Ik verdien het niet, maar ik ben er heel dankbaar voor. Iedereen schreef me af, maar deze mensen toonden me dat ik er wel nog toe doe.”