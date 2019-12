Mormoonse kerk verduisterde volgens klokkenluider 100 miljard dollar aan donaties AW

18 december 2019

11u49

Bron: Washington Post 1 Een som van 11 miljard dollar (bijna 10 miljard euro), zoveel geld zou de mormoonse ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ verduisterd hebben. Terwijl de donaties van kerkleden bestemd zijn voor liefdadigheidsorganisaties, wordt hun geld volgens een klokkenluider gewoonweg verzameld op de verschillende bankaccounts van de kerk.

Het mormoonse geloof - sinds een jaar de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ - telt wereldwijd ongeveer 16 miljoen leden, waarvan de helft in Amerika leeft. Leden van de mormoonse kerk dienen 10 procent van hun inkomen te doneren aan de kerk. Dat geld wordt – naar eigen zeggen – gebruikt om de gebouwen te onderhouden en te sparen voor noodgevallen.



Een groot deel van de giften zou aan goede doelen geschonken worden. Al klopt dat helemaal niet volgens klokkenluider David Nielsen (41).

Geld dat binnen is, blijft binnen

David Nielsen was zelf lid van de mormoonse kerk en werkte er voor de investeringsdivisie waar hij al het geld zag binnenkomen: tientallen miljarden aan donaties, bijdragen en beleggingsrendementen. Eenmaal binnen, ging het geld niet meer naar buiten merkte David snel op. Die informatie is vertrouwelijk, vermits de kerk geen externe verantwoording aflegt over haar financiën.

Verbaasd over de ontiegelijk hoge cijfers, ging David toch te rade bij zijn broer, die hem adviseerde naar buiten te treden met zijn verhaal. Als David dat niet deed, zou hij het zelf doen want de informatie was té belangrijk om vertrouwelijk te blijven. “Ik weet dat kranten soms anonieme bronnen gebruiken”, aldus Lars Nielsen, de broer van David. “Maar dat is meestal niet de beste optie voor een verhaal.”

Daarop besliste David om zijn verhaal toch te delen in een vertrouwelijk document, gericht aan de International Revenu Service (IRS), de federale belastingdienst van de Verenigde Staten. In dat document, dat Lars met The Washington Post deelde, beschuldigt David de kerkleiders van het misleiden en foutief informeren van de leden van de mormoonse kerk.

100 miljard op 20 jaar tijd

In plaats van het geld te doneren aan liefdadigheid, wordt het verzameld op de persoonlijke rekening van de kerk. Op die manier wist de mormoonse kerk de afgelopen 20 jaar (van 1997 tot 2018), zo’n 100 miljard dollar te vergaren. Vermits er geen belastingen geheven worden op donaties, is dat in strijd met de federale belastingregels.

De kerk wilde niet reageren op de vragen van The Washington Post zei in een verklaring dat het geen “financiële transacties bespreekt”.