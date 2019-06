Morgen nieuwe zoekactie naar vermiste Théo, vader doet emotionele oproep: “Heb zijn broertje beloofd hem mee naar huis te nemen” Politie geeft nieuwe beelden van verdwenen Belgische backpacker vrij IB TT SPS JV

17 juni 2019

04u00

Bron: Belga, ABC Australia 80 De vader van de vermiste Belgische backpacker Théo Hayez heeft tijdens een persconferentie in Australië een emotionele oproep gedaan om informatie over zijn zoon te delen. Ook riep hij berichtendienst WhatsApp op toegang te geven tot de account van van zijn zoon. “Hij verkeert in gevaar, elke minuut telt.” Het bedrijf zegt zijn medewerking te verlenen. Morgen zal er een nieuwe, grootscheepse zoekactie naar Théo plaatsvinden in de buurt van Cape Byron, meldt vrijwilligster Noeline Smith op Facebook.

Morgenvroeg om 8u30 lokale tijd (0u30 vannacht onze tijd) start er een grootscheepse zoekactie naar Théo, vanop een parking in de buurt van Cape Byron. Dat meldt vrijwilligster Noeline Smith op Facebook. Zij spreekt in naam van de State Emergency Service (SES). Smith vraagt stevige, beschermende kledij te dragen. Deelnemers - “zo veel mogelijk” - spuiten ook best een spray tegen bloedzuigers op hun laarzen en kousen. Ze zullen worden begeleid door de politie.

Die politie heeft intussen nieuwe beelden vrijgegeven van Théo op de avond van zijn verdwijning, en heeft nu ook moordonderzoekers op de zaak gezet. De beelden tonen hoe Théo (met zwarte trui en grijze pet) rond kwart voor acht ‘s avonds wijn gaat kopen in een nachtwinkel in Byron Bay. De eerder vrijgegeven beelden toonden hoe de jongen dezelfde avond uren later een nachtclub verlaat.

“Elke minuut telt”

“Als u informatie hebt, maar niet naar de politie wilt gaan, neem dan anoniem contact op met het meldingsportaal ‘crimestoppers’", pleitte Théo's vader Laurent Hayez tijdens de persconferentie in Tweed bij Byron Bay in Australië. Hij voegde eraan toe dat het “van vitaal belang is” dat de onderzoekers toegang krijgen tot de WhatsApp-account van zijn zoon. “Hij verkeert in gevaar. Elke minuut telt.” Hayez bevestigde dat zijn zoon de app in de uren na zijn verdwijning nog gebruikt heeft.

In een mededeling zegt WhatsApp dat het zijn volledige medewerking verleent aan de politie, maar dat het zelf ook de inhoud van gesprekken niet kan weergeven. Andere data worden mogelijk wel gedeeld met de onderzoekers. “We begrijpen het belangrijke werk dat de politie verricht en helpen hen in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze servicevoorwaarden”, zegt het bedrijf.

Hayez bedankte ook zijn in Australië woonachtige familie, de Australische politie en de gemeenschap van Byron Bay voor hun inspanningen de afgelopen twee weken om Théo te vinden. “Toen ik België verliet, beloofde ik zijn broertje Lucas dat ik Théo mee naar huis zou nemen. Helpt u mij alstublieft deze belofte na te komen", klonk het emotioneel.

Moordrechercheurs werken mee aan onderzoek

De politie staat naar eigen zeggen voor een raadsel. “We zijn verbijsterd: dit is alles wat we hebben”, zei politie-inspecteur Dave Roptell over het vrijgegeven beeldmateriaal. “Alle informatie is welkom, of ze nu geloofwaardig is of niet,” drong hij aan bij het publiek. Hij bevestigde dat de politie enorme middelen ingezet heeft om de verdwijningszaak op te lossen en dat er contacten zijn met de Belgische politie.

Ook bevestigde hij dat moordrechercheurs vanuit Sydney naar Byron Bay afgereisd zijn om mee te werken aan het onderzoek naar de verdwijning van Hayez, die al sinds 31 mei vermist is. “Ik kan niet zeggen of we Théo levend zullen vinden, maar ik heb nog steeds hoop,” besloot hij.

Gisteren plaatste Lisa Hayez, de nicht van Théo, al een oproep via sociale media om samen te kunnen werken met berichtendienst WhatsApp om toegang te krijgen tot de laatste berichten van de jongen, die het onderzoek vooruit zouden kunnen helpen.

Trekpleister

De 18-jarige man uit Overijse verdween eind mei in Byron Bay (New South Wales). Het stadje, zo’n 150 kilometer ten zuiden van Brisbane (Queensland), heeft ongeveer 9.000 inwoners maar is wel een populaire trekpleister onder backpackers en een hotspot voor surfers. Een smeltkroes van culturen en nationaliteiten, met een bruisend nachtleven dat niet moet onderdoen voor grootsteden als Sydney en Brisbane.

Het surfmekka heeft kilometers aan uitgestrekte stranden en wordt, met Cape Byron als meest oostelijke punt van het Australische vasteland, langs alle kanten omgeven door drassig bushland en moerassen. Allemaal factoren die de zoektocht voor de politie er niet makkelijker op maken.

Het is in deze omstandigheden dat Théo eind mei verdween. Hij werd voor het laatst gezien toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet. Sindsdien kwam er geen teken van leven meer. Hayez kwam eind vorig jaar in Australië aan en zou begin juni naar België terugkeren.