Morgen heropenen de (meeste) Spaanse stranden, voorlopig enkel voor lokale badgasten

24 mei 2020

17u36

Bron: Belga, ANP 0 Vamos a la Playa! Na meer dan twee maanden van gedwongen sluiting wegens de coronapandemie heropenen maandag de stranden op de Balearen, de Canarische eilanden en in tal van andere Spaanse kustregio's. Meer dan veertien miljoen mensen kunnen zich opmaken voor een dagje aan het strand.

De heropening is niet voor alle costa's weggelegd. Maandag heropenen enkel de stranden in provincies die voldoen aan de voorwaarden om fase 2 van het Spaanse exitplan aan te vatten. In fase 1 mochten de inwoners van Mallorca bijvoorbeeld enkel wandelen of sporten op het strand. In andere kustregio's, zoals Barcelona, vat men pas maandag fase 1 aan.

Enkel lokale badgasten

Bovendien is het strandbezoek enkel weggelegd voor de lokale bevolking. Premier Pedro Sanchez had zaterdag aangekondigd dat buitenlandse toeristen vanaf juli opnieuw welkom zouden zijn, maar ook de Spanjaarden zelf mogen hun eigen provincie nog niet verlaten. Die versoepeling zou er pas eind juni komen.

De heropening voor de 'locals' geldt dan ook als een test voor het zomerseizoen. Ook op de Spaanse stranden moeten de afstandsregels immers gerespecteerd worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeentes. Een stad als Vigo in het noordwesten wil zones van acht op acht meter afbakenen voor groepen tot zes badgasten.

De meeste kustgemeenten hebben echter nog geen specifiek plan uitgewerkt. Dat geldt ook voor Palma de Mallorca. Burgemeester José Hila vertrouwt naar eigen zeggen de burgers. Speciale veiligheidsmaatregelen zijn volgens de burgervader niet nodig. Maar hij waarschuwt wel: worden er veel inbreuken vastgesteld, dan zullen "andere maatregelen" volgen.

Dagelijkse dodental opnieuw gestegen

De afgelopen 24 uur zijn is het dagelijkse dodental in Spanje opnieuw gestegen. Er werden 70 overlijdens gerapporteerd. Een dag eerder werden er voor het eerst in tijden minder dan 50 nieuwe doden gemeld. De totale Spaanse dodentol is daarmee opgelopen tot 28.752. Het officiële aantal vastgestelde besmettingen nam de laatste 24 uur met 482 toe, wat het totaal 235.772 besmettingen brengt.

